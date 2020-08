Tuttosport all'Inter prima della sfida al Bayer: "Ora fai come Ronaldo!"

"Ora fai come Ronaldo!". Questo il titolo che Tuttosport dedica all'interno, alle pagine 12 e 13 sull'Inter che affronta il Bayer Leverkusen. I tedeschi hanno preso 5 gol in Champions dalla Juventus. Dai bianconeri la ricetta per metterli in difficoltà. Conte: "Stiamo compatti e facciamo attenzione alle loro ripartenze". L'Europa League vale almeno 15 milioni di euro più la Supercoppa.