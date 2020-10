Tuttosport: "Calhanoglu chiede al Milan un ingaggio al top e strizza l'occhio all'Inter"

"Calhanoglu chiede al Milan un ingaggio al top e strizza l'occhio all'Inter". Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata da Tuttosport all'interno dell'edizione odierna. La trattativa per il rinnovo in scadenza nel 2021 è in salita da settimane e le volontà del turco di rimanere in rossonero cozzano con le richieste del suo entourage capitanato da Gordon Stipic che chiede un aumento da 2,5 annui a 6,5, ma si accontenterebbe di arrivare intorno ai 5. L'agente lo ha proposto pure all'Inter, ma sembra una mossa per mettere pressione alla dirigenza del Milan.