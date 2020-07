Tuttosport dopo la vittoria dell'Inter: "Feroce come Conte!"

"Feroce come Conte!". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 8, all'Inter. I nerazzurri si scatenano, Brescia liquidato con un atto di forza. Dopo solo 5 minuti Young sblocca una gara che si mette in discesa, ma all'Inter va riconosciuta la grande concentrazione come chiesto dal tecnico. Così si tiene il ritmo Champions League.