Tuttosport, Ibra a Rangnick: "Al Milan si lotta per arrivare primi non quinti o sesti"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 18, al Milan con le parole di Ibrahimovic che avverte Rangnick: "Al Milan si lotta per arrivare primi non quinti o sesti". Lo svedese ha segnato 5 gol in 11 partite di Serie A: da quando è arrivato in rossonero, la squadra è in zona Champions League ed ha preso appena 5 punti dalla Juventus.