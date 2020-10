Tuttosport: "Inter, rosso da 130 milioni. Passare il turno è un obbligo"

vedi letture

"Inter, rosso da 130 milioni. Passare il turno è un obbligo". Questo il titolo che Tuttosport nell'edizione odierna dedica al suo interno ai nerazzurri. Il passivo di bilancio è ben oltre i 100 milioni e pure il futuro non è roseo considerando che già la semestrale aveva fatto registrare un rosso da 100 milioni. Zhang è in Cina per accelerare le pratiche legate al nuovo sponsor che garantirà 25-30 milioni (Hisense in pole), ma raggiungere gli ottavi sarebbe il modo più semplice per dare ossigeno ai conti.