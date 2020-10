Tuttosport: "Juventus, esami per Chiellini. Difficile il recupero per il Barça"

"Juventus, esami per Chiellini. Difficile il recupero per il Barça". Questo il titolo che Tuttosport dedica al difensore bianconero al suo interno nell'edizione odierna. Dopo 19 minuti a Kiev l'azzurro, che aveva immaginato un esordio diverso, ha dovuto abbandonare il campo. Oggi dopo gli esami si capiranno meglio i tempi di recupero: sicuramente out domenica contro il Verona, rischia di saltare anche il Barcellona mercoledì prossimo. Resta soltanto Demiral visto che de Ligt è tornato ad allenarsi in gruppo, ma non è ancora pronto.