Tuttosport: "Martinez-Chiesa, destini ora incrociati"

"Martinez-Chiesa, destini ora incrociati". Questo il titolo che Tuttosport dedica al suo interno, a pagina 21, questa mattina su Inter e Fiorentina. I nerazzurri ed i viola vogliono che siano loro a esporsi per la cessione. E Marotta punta a bruciare la Juve per il classe '97 che piace a Conte perché può essere utilizzato in due ruoli: come esterno e come partner di Lukaku.