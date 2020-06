Tuttosport, parla Angelo Alessio: "Inter, Morata è l'uomo giusto"

"Inter, Morata è l'uomo giusto". Queste le parole di Angelo Alessio, vice di Conte sulla panchina del Chelsea nella stagione 2017-2018 che Tuttosport riporta al suo interno, alle pagine 12 e 13 stamattina. Lui che lo ha seguito quotidianamente lo descrive: "Alvaro può giocare da unica punta o in coppia con Lukaku come faceva alla Juventus con Tevez. Difetti? Va sempre in doppia cifra, ma potrebbe segnare qualche gol in più".