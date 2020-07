Tuttosport su Antonio Conte e l'Inter: "Prendere o lasciare"

"Prendere o lasciare". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, alle pagine 10 e 11, all'Inter. Conte attacca ancora il club che non gradisce, ma il pacchetto è così. Ennesima uscita sopra le righe dell'allenatore, stavolta contro i dirigenti. Però la società gli riconosce il salto di qualità in A dove la squadra può fare il record di punti dopo il Triplete.