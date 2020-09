Tuttosport sugli obiettivi dell'Inter: "Assalto alla Juve"

"Assalto alla Juve". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 18, all'Inter. Conte, rincorsa per lo scudetto. Accordo sulle 'garanzie mediatiche', ma il tecnico non vuole un'altra stagione 'zero titoli'. Il mercato - si legge - ha migliorato la rosa, ma si dovranno evitare i cali di tensione.