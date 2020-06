Tuttosport sui mercato dei nerazzurri:"Il piano dell'Inter per avere Morata"

vedi letture

"Il piano dell'Inter per avere Morata". Questo il titolo che Tuttosport dedica ai nerazzurri nell'edizione odierna al suo interno, a pagina 11. L'ad Marotta per ridurre l'erborso economico è pronto a proporre Vecino. L'Atletico è in pole per Cavani che però non vuole fare la riserva dello spagnolo: il dualismo avvicinerebbe Morata all'Inter.