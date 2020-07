Tuttosport sui mercato dei nerazzurri: "Sanchez, terreno minato"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, alle pagine 14 e 15, uno spazio all'Inter con il titolo seguente: "Sanchez, terreno minato". I nerazzurri non possono rischiare di restare con due soli attaccanti per la manifestazione a cui puntano di più, ma lo United dice no al prestito secco. La richiesta per la cessione definitiva è proibitiva: 20 milioni di euro.