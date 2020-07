Tuttosport sui mercato dell'Inter: "Troppi flop, Suning ora cambia tutto"

"Troppi flop, Suning ora cambia tutto". Questo il titolo che Tuttosport dedica all'Inter in edicola questa mattina, all'interno, a pagina 16. I nerazzurri - si legge - avranno con ogni probabilità due squadre con Radu in porta, Kumbulla (o Izzo) più Emerson Palmieri in difesa, Tonali e Vidal a centrocampo ed infine Giroud davanti.