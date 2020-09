Tuttosport sui nerazzurri: "Inter esagerata! Altri 4 acquisti: Darmian il primo"

vedi letture

"Inter esagerata!: altri 4 acquisti: Darmian il primo" Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica ai nerazzurri all'interno, alle pagine 16 e 17. Il Tottenham in pressing per Skriniar vuole incassare dalla cessione di Foyth e rilanciare per il centrale, dopo la prima offerta respinta dall'Inter. Nainggolan: pressing Cagliari, ieri il procuratore dai nerazzurri. Darmian ieri all'ultima gara con il Parma contro il Bologna. Conte sogna Kanté e in difesa va sul sicuro, Smalling. Gervinho al gong.