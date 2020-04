Tuttosport sui nerazzurri: "L'Inter non cambia idea: porte chiuse per cinque"

"L'Inter non cambia idea: porte chiuse per cinque". Questo il titolo che Tuttosport, in edicola stamane, dedica uno spazio, a pagina 25, ai nerazzurri. Pure in caso di mancato riscatto, il futuro di Icardi, Perisic, Nainggolan, Joao Mario e Dalbert sarà - si legge - lontano da Milano. Wanda Nara infastidita dalle domande sull'argentino.