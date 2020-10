Tuttosport sui nerazzurri: "Lautaro, Vidal e Sanchez in gol. Ossigeno Inter"

"Lautaro, Vidal e Sanchez in gol. Ossigeno Inter". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 18, ai nerazzurri. Sudamericani in forma derby con il Toro decisivo contro la Bolivia e i cileni a segno contro la Colombia. Per Sanchez anche una botta, ma senza conseguenze, i tre attesi oggi a Milano. Dopo essersi sottoposti ai tamponi - si legge - torneranno a casa. Conte li avrà solamente domani alla vigilia per l'unico allenamento verso il derby.