Tuttosport sui rossoneri: "Ibra-Milan per sempre: è conto alla rovescia"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 14, uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Ibra-rossonero per sempre: è conto alla rovescia". A giorni - si legge - ci sarà l'incontro chiave e poi toccherà anche a Donnarumma. Nuovi segnali positivi per il rinnovo dell'attaccante svedese: l'intesa è tutta in mano a Raiola.