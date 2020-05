Tuttosport sui rossoneri: "Riecco Ibra: porta al Milan tre cartoline per il futuro"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 15, uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Riecco Ibra: porta al Milan tre cartoline per il futuro". Dopo due mesi in Svezia, legatissimo a Pioli e alla squadra, si è allenato per essere subito al top e andare in Europa. Parlerà con Gazidis, in ballo anche la sua decisione di rimanere al Milan: avrà dodici partite per convincere Rangnick che non è prevenuto: giudicherà sui fatti.