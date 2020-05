Tuttosport sui rossoneri: "Un Milan a scadenza. Elliott, quanti casi"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 23, uno spazio ai rossoneri con questo titolo: "Un Milan a scadenza. Elliott, quanti casi". Tanti in sospeso, non solo Ibra e Donnarumma. Questo però dà anche libertà di agire a Rangnick. Verso la conferma Calhanoglu e Saelemaekers, Rebic va comprato. Kjaer-Musacchio: ne resta uno. Tredici giocatori (più Giampaolo e Pioli) out da qui al 2021.