Tuttosport sul mercato dei nerazzurri: "Vidal: Inter, ora sbrigati!"

"Vidal: Inter, ora sbrigati!". Questo il titolo che Tuttosport dedica all'interno, a pagina 18, questa mattina ai nerazzurri. Arturo infastidito perché non è già un giocatore di Conte. Ieri è tornato ad allenarsi al centro sportivo del Barcellona. In attesa della chiamata per volare a Milano. Il via libera è legato all'uscita di un giocatore per compensare la spesa nel monte ingaggi.