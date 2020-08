Tuttosport sul mercato dei rossoneri: "Ibra-Milan conto alla rovescia"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, alle pagine 16 e 17, uno spazio ai rossoneri con il titolo seguente: "Ibra-Milan conto alla rovescia". Pioli insiste: lo svedese è una priorità. Il tecnico lo vuole in ritiro come simbolo di continuità rispetto alla seconda parte di campionato. Filtra ottimismo, ma Zlatan vuole essere il più pagato anche come riconoscimento della sua leadership.