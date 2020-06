Tuttosport sul mercato dei rossoneri: "Un Tanque per il Milan"

Tuttosport nell'edizione odierna dedica all'interno, a pagina 20, uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Un Tanque per i rossoneri". Piace Gaich, mosse ufficiali della squadra di Via Turati. Jovic del Real Madrid resta il primo obiettivo, ma se per il serbo il Milan punta al prestito biennale, per l'argentino invece ci sarebbe l'intenzione di acquistarlo a titolo definitivo.