Tuttosport sul mercato del Milan: "Ibra, giorni decisivi"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, alle pagine 22 e 23, uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Ibra, giorni decisivi". Ingaggio da limare, numero da decidere e poi ci sarà la firma. Ancora passi avanti tra lo svedese e i rossoneri per la prosecuzione del rapporto. Tanto che Zlatan ormai non perde occasione per manifestare il suo amore per i colori del Milan.