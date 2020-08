Tuttosport sul mercato del Milan: "Le strategie dei rossoneri"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, alle pagina 20 e 21, uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Le strategie dei rossoneri". Maldini e Massara oggi sono impegnati nei rinnovi di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu, ma non possono perdere di vista la trattativa per completare l'organica della prossima stagione. Pioli chiede 3 giocatori in più.