Tuttosport sul mercato del Milan: "Tentazione Schick"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 24, uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Tentazione Schick". Era un obiettivo anche di Rangnick. In attacco l'orientamento è non fare ulteriori mosse dopo il rinnovo di Ibrahimovic. Ma se la Roma non lo piazzasse potrebbe fare un anno da apprendista con lo svedese, approfittando dell'Europa League.