Tuttosport sul mercato del Torino: "Gennaio è Vecino"

"Gennaio è Vecino". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica al Torino all'interno, a pagina 14. Riecco Izzo in ballo: qualità a metà campo in arrivo dall'Inter? Una chiacchierata estiva potrebbe concretizzarsi nella finestra di mercato invernale: il centrocampista uruguaiano non rientra più nei piani di Conte al quale, invece, piace sempre il difensore granata.