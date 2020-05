Tuttosport sul mercato del Torino: "Le carte per Joao Pedro"

vedi letture

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno, alle pagine 10 ed 11 al Torino con il titolo seguente: "Le carte per Joao Pedro". Zaza, Edera e soldi: così esalti Belotti. Si profila un'estate di scambi: Vagnati ha più elementi in grado di far comodo al Cagliari, anche come conguaglio. Il brasiliano si candida come partner ideale per il Gallo, ma occhio ai discorsi con l'Inter.