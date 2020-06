Tuttosport sul mercato dell'Inter: "Conte, ecco i magnifici sei"

"Conte, ecco i magnifici sei". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 14, all'Inter. Centrocampo da urlo con Tonali e Nainggolan: Marotta e Ausilio - si legge - lavorano per soddisfare le richieste del tecnico: una mediana con sei elementi per tre posti. Un colpaccio e un rientro accanto a Barella, Brozovic, Eriksen e Sensi.