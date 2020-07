Tuttosport sul mercato dell'Inter: "Scatto: con Emerson pure Giroud"

"Scatto Inter: con Emerson pure Giroud". Questo il titolo che Tuttosport dedica ai nerazzurri all'interno, a pagina 18, nell'edizione odierna. La squadra di Conte - si legge - in pressing sull'entourage e sul Chelsea. Nuovi contatti anche per il francese per trovare finalmente un attaccante in rosa in grado di fare il vice di Lukaku.