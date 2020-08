Tuttosport sul mercato dell'Inter: "Zhang lontano da Conte"

"Zhang lontano da Conte". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina all'interno, a pagina 14, dedica uno spazio all'Inter. Sbarcato in Europa vede solo i dirigenti, il tecnico più avanti. Il presidente dei nerazzurri tornato a Milano dopo 5 mesi per il lockdown e ha fatto il punto finanziario con i vertici del club. Domenica va in Germania per la semifinale di lunedì sera contro lo Shakhtar.