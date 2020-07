Tuttosport sul mercato della Juventus: "Jorginho per Sarri, assist Champions"

"Jorginho per Sarri, assist Champions". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 9, alla Juventus. Il regista italo-brasiliano non è più centrale nei progetti di Lampard per il Chelsea futuro: addio più semplice se domani i Blues falliscono l'Europa più importante. Locatelli il piano B.