Tuttosport sul Milan: "La riserva Tonali deve sfruttare il viaggio a Glasgow"

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio al Milan all'interno con il titolo seguente: "La riserva Tonali deve sfruttare il viaggio a Glasgow". In Scozia giocherà il classe 2000, finora riserva, che deve sfruttare tutte le occasioni che Pioli gli concede. Per lui una grande occasione alla guida di un Milan che sembra non volersi più fermare. Per il tecnico lui è un titolare, ma non è mai partito titolare in Europa League mentre in campionato lo ha fatto con Crotone e Spezia.