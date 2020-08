Tuttosport sul Milan, parla Raiola su Ibrahimovic: "Il matrimonio si fa in 2"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 18, uno spazio al Milan con le parole di Mino Raiola che parla di Ibrahimovic: "Il matrimonio si fa in 2". Al raduno lo svedese - si legge - per il momento non ci sarà, lo annuncia il suo procuratore: "Zlatan non sarà a Milanello, per ora. Stiamo parlando, ma non c'è ancora un accordo. Se non avesse voluto restare non ci sarebbe stata nemmeno la trattativa".