Tuttosport sull'asse Inter-Fiorentina: "Chiesa, serve un Ninja per convincere Commisso"

vedi letture

"Chiesa, serve un Ninja per convincere Commisso". Questo il titolo che Tuttosport utilizza questa mattina al suo interno, a pagina 23, sulla trattativa tra Inter e Fiorentina. I viola volevano - si legge - Nainggolan lo scorso anno. Il belga più 30-40 milioni di euro potrebbero essere l'offerta giusta per il classe '97 in cui Conte vede l'uomo giusto per la fascia destra ed un'alternativa per l'attacco.