Tuttosport sull'Atalanta: "Muriel, colpi di genio per sognare in Coppa"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, a pagina 15, all'Atalanta con il titolo seguente: "Muriel, colpi di genio per sognare in Coppa". I nerazzurri non hanno una rosa abituata a disputare i quarti di finale di Champions League, ma l'attaccante colombiano - si legge - rappresenta un'eccezione e sa come si fa.