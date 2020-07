Tuttosport sull'Atalanta: "Super Dea, ma il bello deve ancora venire"

"Super Dea, ma il bello deve ancora venire". Questo il titolo che Tuttosport dedica all'interno, a pagina 9, all'Atalanta. La squadra di Gasperini - si legge - è ancora in fase di crescita e questo fa ben sperare per la corsa Champions. Ilicic è in recupero e i bergamaschi sempre poù un sistema perfetto in ogni sua componente. Intanto per la sfida al Brescia, rimane in dubbio l'esterno sinistro di centrocampo, Robin Gosens.