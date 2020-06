Tuttosport sull'Inter: "A Conte manca il piano B: panca senza gol"

"A Conte manca il piano B: panca senza gol". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 11, all'Inter. In Serie A - si legge - è arrivato appena un gol da un subentrato: Bastoni a Lecce. Solo la SPAL ha fatto peggio. Con Eriksen e Sanchez a pieno servizio, Conte avrà le risorse per cambiare le gare in corsa.