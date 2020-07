Tuttosport sull'Inter e il suo allenatore: "Conte, altri messaggi"

vedi letture

"Conte, altri messaggi". Questo il titolo che Tuttosport, in edicola questa mattina, dedica all'interno, a pagina 5, all'Inter del tecnico ex Juventus. L'allenatore amaro: "Lautaro Martinez? Certe voci insultano la sua intelligenza. Chi arriva al secondo posto è solamente il primo dei perdenti, c'è chi si accontenta, però io non sono tra quelli".