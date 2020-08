Tuttosport sull'Inter: "E' l'ora di fare la storia"

"E' l'ora di fare la storia". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, alle pagine 10 e 11, all'Inter. Conte: "Se si vince più felice per il club che per me". L'allenatore si affida a Lukaku (a caccia di un nuovo record) per centrare una finale che ai nerazzurri manca da 9 anni. Zhang vede Conte, prima c'è l'Europa poi pace o divorzio. Allegri rimane sempre sullo sfondo. Tonali e Kumbulla in arrivo a prescindere. A sinistra rispunta Kostic. E Perisic può tornare.