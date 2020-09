Tuttosport sull'Inter: "Fra Conte e Vidal c'è il lieto fine sempre più vicino"

vedi letture

"Fra Conte e Vidal c'è il lieto fine sempre più vicino". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 12, all'Inter. Trovato da tempo l'accordo tra i nerazzurri e il giocatore: 2 anni più opzione sul terzo. E il Barcellona ormai non ha più alcun motivo - si legge - per disturbare l'operazione in atto tra i due club.