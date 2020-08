Tuttosport sull'Inter: "Il primo è Tonali, finalmente Vidal, poi altri 4 colpi"

"Il primo è Tonali, finalmente Vidal, poi altri 4 colpi". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 11, all'Inter. Kumbulla per la difesa, Ndombelé in mezzo, quindi caccia all'esterno mancino (Emerson Palmieri o Jordi Alba) e - si legge - al vice di Lukaku che dovrà avere un sostituto che gli permetta di tirare il fiato quando ne ha bisogno.