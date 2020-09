Tuttosport sull'Inter: "Perisic: la svolta in versione Eto'o"

"Perisic: la svolta in versione Eto'o". Questo il titolo che Tuttosport dedica all'interno, a pagina 20, all'Inter. Conte chiede al croato un sacrificio come Mourinho alla star camerunese. Ma il sogno è ancora Emerson Palmieri per la sinistra. Per lo scudetto il tecncio insiste su Perisic esterno e le prime risposte - si legge - sono buone.