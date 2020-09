Tuttosport sull'Inter: "Un intero reparto in vendita per fare cassa"

vedi letture

"Un intero reparto in vendita per fare cassa". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, a pagina 12, all'Inter. A parte Barella e Sensi più il giovane Agoume che dovrebbe andare in prestito, tutti gli altri centrocampisti - si legge - sono cedibili a prezzi congrui. I nerazzurri vogliono Kanté a tutti i costi.