Tuttosport sulla partita dell'Inter: "Conte ti guarda"

"Conte ti guarda". Questo il titolo che Tuttosport dedica all'interno, alle pagine 16 e 17, all'Inter nell'edizione odierna. Pretende risposte dai suoi giocatori: in tanti rischiano. Stasera a Verona i nerazzurri tornano in campo dopo la sconfitta contro il Bologna. Se vince va a un punto dal secondo posto, traguardo che l'Inter a fine campionato non raggiunge dal 2011.