Tuttosport sulla stagione dell'Inter: "E' Conte, sembra Mourinho"

"E' Conte, sembra Mourinho". Questo il titolo che Tuttosport dedica in edicola questa mattina all'interno, alle pagine 16 e 17, all'Inter. Non una squadra, ma tanti soldati soli contro tutti. Ha unito il gruppo com'era riuscito soltanto a Jose. Stessi punti in campionato (82) e l'Europa nel mirino. Attacco a Suning, resta la frattura, ma Zhang è in arrivo per cercare di ricomporla. Allegri in pole in caso di addio di Conte.