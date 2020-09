Tuttosport sulla stagione dell'Inter: "Patto per lo scudetto"

"Patto per lo scudetto". Questo il titolo che Tuttosport nell'edizione odierna all'interno, a pagina 12, dedica all'Inter. Conte e Marotta: "Nerazzurri protagonisti in Italia e in Europa". Tecnico e ad insieme alla vigilia del debutto in campionato con la Fiorentina: "Stiamo lavorando in totale sintonia e serenità, uniti per vincere e per dare continuità al progetto".