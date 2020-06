Tuttosport sulle mosse di mercato del Torino: "Belotti non si tocca!"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, alle pagine 14 e 15, uno spazio al Torino con il titolo seguente: "Belotti non si tocca!". I granata offrono Izzo e Nkoulou per Nainggolan puntando ad un prestito con diritto di riscatto del belga, oggi a Cagliari ma di proprietà dell'Inter, o a uno scambio con conguaglio. Vagnati continua a ripetere a ds e agenti che il Gallo non è in vendita.