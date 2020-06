Tuttosport sulle scelte del Milan: "Muscoli per Rangnick"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'interno, alle pagine 18 e 19, uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Muscoli per Rangnick". Nuovi contatti per Szoboszlai e Koopmeiners. In settimana atteso a Milano il procuratore dell'ungherese, stella del Salisburgo, nel mirino pure di Lazio e Napoli. Nuovi contatti con l'entourage dell'olandese che gioca nell'Az Alkmaar.