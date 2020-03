Emergenza Coronavirus, Corriere dello Sport intervista Cannavaro: "Solo così ce la farete"

In prima pagina il Corriere dello Sport dedica spazio anche ad un'intervista a Fabio Cannavaro, tornato in Cina insieme al fratello Paolo, suo collaboratore al Guangzhou: "Tolleranza zero anche in Italia: solo così ce la farete", spiega l'ex campione del mondo, che si sofferma sul modo giusto per affrontare l'emergenza Coronavirus.