Emergenza Coronavirus. Lo Zar Zaytsev: "Raccolta fondi per la Protezione Civile"

Ivan Zaytsev, lo Zar del volley italiano, intervistato da La Stampa, parla dell'emergenza legata al Coronavirus e degli aiuti che arrivano dal mondo dello sport: "Giusto fermare tutto. All'inizio abbiamo sottovalutato il problema. Non ero d'accordo a giocare a porte chiuse, meglio fermarci. Insieme ai miei compagni di squadra stiamo raccogliendo fondi per il Policlinico di Modena. Poi io e i capitani degli altri 12 club di Superlega abbiamo creato "#uniti" che vuole donare 100 mila euro in beneficenza alla Protezione Civile. Siamo già a quota 24 mila. Non giochiamo ma ci diamo lo stesso da fare"